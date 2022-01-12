В Москве нашли мертвым актера из «Глухаря» Алексея Гериловича

Алексей Герилович умер на 49-м году жизни. Фото: кадр из сериала "Стажеры"

Алексей Герилович умер на 49-м году жизни. Фото: кадр из сериала "Стажеры"

Российского актера Алексея Гериловича обнаружили мертвым в его квартире.

Как сообщают «Извести», тело 48-летнего актера обнаружил накануне его друг. Со слов мужчины, Герилович в течение нескольких дней не отвечал на звонки и сообщения. Тогда он решил приехать к нему домой. Открыв дверь, он нашел приятеля мертвым на полу в кухне.

Предварительно, следов криминальной смерти правоохранители не нашли. По данным издания, актер мог умереть из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Для выяснения точной причины смерти назначены экспертизы.

Алексей Герилович получил известность после исполнения ролей бандитов в сериалах «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Отдел», «Стажеры». Всего на его счету более 70 ролей в фильмах и сериалах. Последним проектом актера стала картина «18+», которая еще находится в производстве.