Новая волна COVID-19 охватила весь мир, заболеет каждый второй

После новогодних праздников мир захватила новая волна заболеваемости коронавирусом. В Европе и США выявляют рекордное число случаев заражения омикрон-штаммом, несмотря на высокий уровень вакцинации. В Роспотребнадзоре предрекают рекордный рост заболеваемости и в России.

Об этом сообщает РИА Новости. По оценкам ученых Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, в ближайшие несколько месяцев более половины населения Европы будут заражены «омикроном».

Новый штамм коронавируса уже захватил 50 стран Европы и Центральной Азии. Из-за мутаций он является более заразным, поэтому заболевают даже привитые и переболевши.

Лидером по числу зараженных в первую неделю 2022 года стали Соединенные Штаты. Всего за сутки зарегистрировали 1,35 миллиона новых инфицированных — половина из них заражена «омикроном». В этой статистике учитываются только те, кто обратился к врачу. Многие получают положительные результаты тестов, но не сообщают об этом властям, чтобы не остаться без зарплаты.

Америка побила рекорд не только по числу зараженных, но и по госпитализации. В больницы попали более 135 тысяч пациентов с выявленным COVID-19. Многие клиники попросту не справляются с потоком заболевших. На работу приходится звать даже медиков, которые ушли на больничный из-за ковида.

Тысячи американских школ закрылись на карантин. Вспышки заболеваемости привели к массовой отмене авиарейсов, а в Нью-Йорке сократили количество поездов в метро.

Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается и в Индии. Суточная заболеваемость превышает 160 тысяч случаев. «Омикроном» заразился чуть ли не весь парламент страны. Всех прибывающих отправляют на недельный карантин. В некоторых индийских штатах ввели комендантский час, а в других — тотальный локдаун.

Во Франции похожая ситуация. Правительство планирует ввести ковид-паспорта. Некоторые парламентарии рассказывают об угрозах убийством, если они поддержат идею. Президент Эммануэль Макрон крайне резко отзывается о невакцинированных, заявляя, что они недостойны считаться гражданами.

Обстановка по коронавирусу накаляется и в России. В 35 регионах показатель заболеваемости превышает средний по стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что суточная заболеваемость может превысить 100 тысяч случаев. И это еще не самый худший вариант развития событий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 из-за новогодних праздников.