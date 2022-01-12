Начислят 11 400 рублей на карту: кому из россиян поступят деньги от ПФР

Начислят 11 400 рублей на карту: кому из россиян поступят деньги от ПФР
Размер выплаты будет равен региональному детскому прожиточному минимуму. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторым российским гражданам в ближайшие дни начислят денежные выплаты от Пенсионного фонда.

Выплаты начислят на банковскую карту отдельным семьям с детьми. Рассчитывать на пособие могут родители, у которых после 2018 года родился второй ребенок. Деньги поступят из средств материнского капитала в период с 10 по 14 января. сообщает PRIMPRESS.

Денежные средства выплатят семьям, которые заблаговременно подали соответствующее заявление. Право на пособие имеют только те семьи, чей средний доход не превышает двух прожиточных минимумом.

Размер выплаты будет равен региональному детскому прожиточному минимуму. В среднем по России это 11 423 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие категории россиян получат новую разовую выплату в 5 тыс. рублей.

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