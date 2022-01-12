Стало известно, какие категории россиян получат новую разовую выплату в 5 тыс. рублей

Сумма таких выплат составит три и пять тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сумма таких выплат составит три и пять тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Две категории россиян могут рассчитывать на денежные выплаты в новом, увеличенном размере.

Сумма таких выплат составит три и пять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

Выплаты в новом размере стали доступны для россиян в этом году на региональных уровнях. В частности, с этого года в Приморском крае увеличили размеры компенсационных выплат для льготников. Это касается семей, средний доход которых находится на уровне ниже прожиточного минимума. Кроме, того надеяться на помощь могут одиноко проживающие граждане, заработки которых тоже находятся на низком уровне.

Такие граждане, в частности, получат компенсацию за покупку лекарств по рецепту врача. Ранее за это выдавали выплату в размере одной тысячи рублей, а сейчас пособие составит уже 3 тысячи рублей. Второе пособие назначается в случае, если один и членов таких семей умер. Размер выплаты теперь увеличен с 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Пенсионный фонд России начал принимать заявления от россиян, которые могут получить выплаты, которые раньше не осуществлялись.