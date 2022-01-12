С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей

С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей
С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей. Фото: Pixabay

В феврале с появлением первого ребенка размер материнского капитала составит 524,5 тысяч рублей.

Изменения коснутся и появление второго малыша. В 2022 году на второго ребенка выделят 693,1 тысяч рублей, в случае если не был выделен материнский капитал на первого ребенка. При этом размер доплаты в случае, если денежные поступления на первого ребенка осуществлялись, составит 168,6 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

В министерстве отметили, что Маткапитал будет проиндексирован на 8,4% с 1 февраля, добавив, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.

С начала января 2021 года размер материнского капитала вырос на 3,7%, теперь он составляет 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысяч рублей на второго малыша.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка родила своего 10 ребенка в 10 родильном доме на Тамбасова.

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