С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей

С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей. Фото: Pixabay

С февраля материнский капитал за первого ребенка составит более 524 тысяч рублей. Фото: Pixabay

В феврале с появлением первого ребенка размер материнского капитала составит 524,5 тысяч рублей.

Изменения коснутся и появление второго малыша. В 2022 году на второго ребенка выделят 693,1 тысяч рублей, в случае если не был выделен материнский капитал на первого ребенка. При этом размер доплаты в случае, если денежные поступления на первого ребенка осуществлялись, составит 168,6 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

В министерстве отметили, что Маткапитал будет проиндексирован на 8,4% с 1 февраля, добавив, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.