ВОЗ хочет включить беременных в испытания препарата от COVID-19

ВОЗ хочет включить беременных в испытания препарата от COVID-19
ВОЗ хочет включить беременных в испытания препарата от COVID-19. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения считает, что необходимо включить беременных женщин в испытания препаратов и вакцин от коронавируса.

По мнению ВОЗ, беременные могли бы участвовать в испытаниях вакцин, потому что находятся в группе повышенного риска. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает АБН.

«Беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, но если они заражаются, то попадают в группу повышенного риска течения заболевания в тяжелой форме», — подчеркнули в ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, беременные женщины должны иметь доступ к вакцинам, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь своих детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что материнский капитал в России с первого февраля изменится. За рождения первого ребенка будет положено 524,5 тысяч рублей.

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