В посольстве РФ назвали причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского

В посольстве РФ назвали причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского
Михаил Зеленский. Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy/

В посольстве РФ в Венесуэле рассказали, что телеведущий Михаил Зеленский умер из-за остановки сердца. Однако окончательного медицинского заключения ещё нет.

Точная дата репатриации тела журналиста из Доминиканы ещё не определена.

«Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса», — приводит слова пресс-секретаря дипмиссии Алины Ивановой РИА «Новости».

Напомним, на 47-м году жизни умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский.

По данным посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане. Обстоятельства его смерти уточняются.

Михаил Зеленский вел на телеканале «Россия-Культура» программу «Билет в Большой». Кроме того, работал обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее он работал на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и «России-24».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калифорнии в возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт. По словам дочери Скотта, причиной смерти стали осложнения сепсиса.

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