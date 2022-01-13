Уборочная техника прошла стороной Приморский и Выборгский районы утром 13 января

Уборочная техника прошла стороной Приморский и Выборгский районы утром 13 января
Уборочная техника в Петербурге 13 января. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:30, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Спецтехника также наблюдается на юге Петербурга – в Московском, Фрунзенском, Невском и Кировском районах.

Почти без внимания остались Калининский и Приморском районы города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «уборка» снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел. Неприятности коснулись и регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора». С начала года проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Из общей суммы проверенных адресов нарушения обнаружили в 29% случаев.

новости СПб уборка снега


 

Новости партнеров
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя "Шкоды"
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уборочная техника прошла стороной Приморский и Выборгский районы утром 13 января
В США представили законопроект о новых санкциях против России
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия из Росгвардии в МВД
Вакцина для подростков «Спутник М» будет доступна на следующей неделе
Иммунолог: одного чиха достаточно, чтобы заразить «омикроном» ...
Двое петербуржцев погибли при пожаре в одноэтажном доме в Зеленогорске
Частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью
В Пулково ночью задержали один рейс