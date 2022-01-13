Уборочная техника прошла стороной Приморский и Выборгский районы утром 13 января

В Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:30, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Спецтехника также наблюдается на юге Петербурга – в Московском, Фрунзенском, Невском и Кировском районах.

Почти без внимания остались Калининский и Приморском районы города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «уборка» снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел. Неприятности коснулись и регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора». С начала года проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Из общей суммы проверенных адресов нарушения обнаружили в 29% случаев.