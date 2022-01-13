Ученый-сомнолог связал сновидения с путешествиями во времени

Некоторые ученые уверены, что образы, которые человек видит во снах являются ключом для понимания событий в мире. Фото: pixabay

Некоторые ученые уверены, что образы, которые человек видит во снах являются ключом для понимания событий в мире. Фото: pixabay

Учащение пульса перед началом сна может свидетельствовать о том, что человеческий мозг пытается «предсказать» грядущие события. Такое предположение озвучил российский сомнолог Игорь Литовцев.

По его словам, в ходе некоторых исследований было выявлено влияние мозга на формирование снов. Специалист выразил мнение, что в современном мире существуют люди, которые верят, что сновидения являются пророчеством.

Ученый отметил в разговоре с Solenka.info, мозг может быть «машиной времени», поскольку он запоминает все, что было в прошлом, и легко может перенести человека обратно с помощью воспоминаний.

При этом исследователи до сих пор не могут установить чем является сознание человека. Некоторые видят зависимость с квантовой физикой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основной причиной трудностей с засыпанием являются тревожные мысли перед сном. Однако попытки избавиться от тревоги лишь усугубляют ситуацию. Вместо борьбы с беспокойными мыслями психологи советуют принять их существование.