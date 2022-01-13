Несовершеннолетний сорвался с крыши детсада во время уборки снега на Седова

Несовершеннолетний сорвался с крыши детсада во время уборки снега на Седова
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мигрант упал с крыши детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга, расчищая снег.

Инцидент произошел в среду, 13 января, на улице Седова. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в состоянии средней степени тяжести 17-летнего гражданина Киргизии. Молодой человек сорвался с крыши двухэтажного здания во время чистки снега.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи констатировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, а также перелом решетчатой кости.

Молодой человек является рабочим «Проэкт-ЭКО». Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 64-летний мужчина сорвался с крыши с высоты второго этажа при уборке снега. Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел под Петербургом на Станционном переулке, 21.

падение с высоты с крыши уборка снега


 

Новости партнеров
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя "Шкоды"
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Несовершеннолетний сорвался с крыши детсада во время уборки снега на Седова
В Петербурге задержали дворника по подозрению в убийстве в хостеле
В ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемическим заболеванием
В мире коронавирусом заразились более 315,3 млн человек
После убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили дело против полицейских
Размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 руб.
Онищенко раскрыл причины низкой заболеваемости COVID в России по сравнению с США
В Тосненском районе спасатели потушили пожар на 64 «квадратах»