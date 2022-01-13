Несовершеннолетний сорвался с крыши детсада во время уборки снега на Седова

Мигрант упал с крыши детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга, расчищая снег.

Инцидент произошел в среду, 13 января, на улице Седова. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в состоянии средней степени тяжести 17-летнего гражданина Киргизии. Молодой человек сорвался с крыши двухэтажного здания во время чистки снега.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи констатировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, а также перелом решетчатой кости.

Молодой человек является рабочим «Проэкт-ЭКО». Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 64-летний мужчина сорвался с крыши с высоты второго этажа при уборке снега. Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел под Петербургом на Станционном переулке, 21.