Gazeta.SPb поздравляет губернатора Беглова с Днем резинового утенка

Россия празднует сегодня, 13 января, День российской печати. Губернатор Петербурга Александр Беглов даже поздравил по этому поводу своих журналистов, отметив, что «сегодня в медиасфере Санкт-Петербурга работают настоящие профессионалы, искренне преданные любимому делу».

Особо он подчеркнул, что журналистов ценят за достоверные и объективные новости, информацию, которой можно доверять». Возможно, этим объясняется некоторое расхождение между бодрыми новостями некоторых СМИ об успешной уборке города от снега или вывозе мусора и мнением многих горожан в социальных сетях.

Отметим, что в Петербурге давно сформирован пул СМИ, преданных губернатору, получающих гранты Смольного и существующих на налоги горожан. Остальные в свою очередь тоже решили поздравить губернатора – с днем резинового утенка, который как раз отмечают 13 января. Он всегда яркий и позитивный, поднимает настроение и радует глаз. Утенка можно погладить или пустить в плавание, в общем, обращаться с ним, как со многими городскими СМИ.