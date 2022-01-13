Священник рассказал, почему в РПЦ не празднуют старый Новый год

Священник рассказал, почему в РПЦ не празднуют старый Новый год
В РПЦ не проводят богослужений или молебнов, приуроченных к старому Новому году. Фото: Gazeta.SPb

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков объяснил, почему в Русской православной церкви не отмечают старый Новый год.

Старый Новый год, по юлианскому календарю, отмечается в ночь на 14 января. Двухнедельная разница связана с тем, что Россия в 1918 году перешла на новый стиль летоисчисления — григорианский календарь, пишет РИА Новости.

По словам священника, в РПЦ не проводят богослужений или молебнов, приуроченных к старому Новому году. Богослужения вечером 13 января и утром 14 января связаны с праздником обрезания Господня и днем памяти Василия Великого.

Как отмечает Волков, то, что РПЦ живет по старому календарю, выделяет течение церковной жизни от светской, что не создает сложностей для верующих.

Русская православная церковь в 1918 году отказалась принимать григорианский календарь. Поэтому, к примеру, она отмечает Рождество 7 января, а не 25 декабря, как остальные православные церкви и католики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что историк объяснил, почему россияне отмечают Старый Новый год.

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