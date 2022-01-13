Историк объяснил, почему россияне отмечают Старый Новый год

Начало нового года в России празднуют 1 января по указу Петра I, напомнил историк. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Начало нового года в России празднуют 1 января по указу Петра I, напомнил историк. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В стране существует многолетняя традиция отмечать Новый год. Однако также в стране встречают и Старый Новый год. Доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко рассказал, почему в России этот праздник отмечают дважды.

Так, по словам историка, из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство.

«Мы получили некий странный конфликт, в результате появился старый Новый год», — указал эксперт.

Как сообщили «РИА Новости», Петрушко добавил, что в этот день у верующих нет ограничений, которые могут быть связаны с постом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 914 тысяч туристов провели новогодние праздники в Северной столице. Гости города насладились зимними ярмарками, катками и яркими фотозонами.