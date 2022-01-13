Смартфоны Redmi Note 12 могут быть представлены в апреле 2022 года

Компания Xiaomi представит в первом полугодии 2022-гг более фирменных устройств, среди которых Redmi Note 12.

Смартфоны выйдут под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Многие из новинок запланированы на апрель — предположительно, именно тогда будет представлена новая генерация смартфона Redmi Note. В нее могут войти шесть моделей с разными характеристиками.

О характеристиках смартфонов линейки новых гаджетов Xiaomi информации пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайский производитель Xiaomi презентовал зарядное устройство, полностью аналогичное оригинальному адаптеру питания от Apple для iPhone 12. Отличие в том, что версия Xiaomi существенно дешевле. Отметим, что устройство рассчитано на американских пользователей, поэтому владельцам iPhone 12 из других стран придется докупить переходник для розетки.