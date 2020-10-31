Xiaomi выпустила дешевый аналог зарядного устройства для iPhone 12

Xiaomi выпустила дешевый аналог зарядного устройства для iPhone 12
Фото: pixabay.com

Китайский производитель Xiaomi презентовал зарядное устройство, полностью аналогичное оригинальному адаптеру питания от Apple для iPhone 12. Отличие в том, что версия Xiaomi существенно дешевле.

В этом году Apple заявила, что в пользу экологии отказывается от больших упаковок, в которые входят зарядка и наушники, и предложила покупателям новых моделей iPhone приобретать адаптер отдельно — без учета налогов его стоимость составляет 19 долларов.

Компания Xiaomi оперативно отреагировала на заявление конкурентов и выпустила полностью аналогичную новинку, которую можно приобрести всего за 6 долларов с учетом налогов. Отметим, что устройство рассчитано на американских пользователей, поэтому владельцам iPhone 12 из других стран придется докупить переходник для розетки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что падение продаж iPhone негативно сказалось на стоимости акций Apple.

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