Жителей Ленобласти предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду

В пятницу, 14 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -3…+2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.