Боррель рассказал, от чего будет зависеть запуск «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запуск «Северного потока — 2» будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины.

«Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, — открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».