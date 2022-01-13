В Петербурге возведут второй концертный зал

В школах создадут виртуальные концертные залы. Фото: Рixabay
Петербургу необходим еще один концертный зал. Фото: Рixabay

Администрация Северной столицы считает, что одного концертного зала для Петербурга мало.

Город на Неве получил еще один концертный зал, передает пресс-служба Смольного.

Стать инвестором нового зала планирует банк ВТБ. Именно он выразил намерение стать финансовым партнером проекта строительства нового концертного зала.

Напомним, что у Петербурга уже есть большой концертный зал «Октябрьский».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге построят семь газовых автозаправок за 98 млн рублей. В городском правительстве сообщили, что в ближайшие три года инвесторам, реализующим проекты по строительству и вводу АЗС из федерального бюджета, будут предоставляться субсидии на компенсацию части затрат.

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