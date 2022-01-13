В Пулково 13 января задержали девять авиарейсов

В среду в петербургском аэропорту Пулково задержали девять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Архангельска Сочи, Перми и Уфы.

13 января, первым задержали рейс до Ростова-на-Дону. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:35, однако время вылета сдвинули на 23:10. Далее с опозданием вылетит рейс до Краснодара. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 20:25, но это произойдет не раньше 23:35.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Куляба. Самолет должен был улететь в 22:00, но по факту ждать придется до 23:00.

Задерживают два рейса до Москвы. Судна должны были подняться в 22:45 и в 22:44, однако полетят лишь в 23:05 и 23:05.

Помимо этого задержали вылет до Архангельска, Сочи, Перми и Уфы. Вылеты перенесли на 23:00, 23:40, 0:10, 0:15 соответственно.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, летевший из Екатеринбурга в Петербург, вернулся в аэропорт.