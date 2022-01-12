Самолет, летевший из Екатеринбурга в Петербург вернулся в аэропорт

Проблемы с шасси заставили борт компании «Уральские авиалинии» вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщает 78.ru, самолет должен был выполнить рейс из Екатеринбурга в Северную столицу. Однако этого не произошло, потому что сработала сигнализация о незакрытии створок шасси. Воздушному судну пришлось возвратиться в аэропорт Кольцово.

К слову, в самолете находятся 153 пассажира шесть членов экипажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту «Пулково» 11 января была задержана уроженка ближнего зарубежья. Женщине удавалось скрываться от полиции на протяжении более чем восьми месяцев. Гражданку уже давно объявили в федеральный розыск за незаконное пересечение государственной границы.