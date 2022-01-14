В Ленобласти на выходных ожидаются снег и до минус 4 градусов

В Ленобласти на выходных ожидаются снег и до минус 4 градусов
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В субботу, 15 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов небольшой, ночью и в начале дня местами выпадет снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток ожидается на уровне +1…-4 гр. На дорогах гололедица, поэтому водителей призвали соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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