В коронавирусных стационарах Петербурга осталось 30% свободных коек

В медучреждениях Петербурга на сегодняшний день остаются свободными 2573 койки для пациентом с коронавирусом — это 32,2% от их общего количества.

Городские власти сообщили, что заболевших ковидом петербуржцев лечат в 15 городских и трех федеральных стационарах. Всего в них развернуто более восьми тысяч коек.

Для детей с коронавирусом есть 362 койки в больнице №5 имени Филатова и 15 коек в Санкт-Петербургском педиатрическом медуниверситете Минздрава РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новую партию дефицитной вакцины «КовиВак» привезли в Петербург. Общее число поступивших в Северную столицы доз вакцин превысило 4 миллиона — здесь не учитывается «КовиВак», только «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт». В запасе сейчас более 870 тысяч комплектов доз.