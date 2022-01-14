Новую партию дефицитной вакцины «КовиВак» привезли в Петербург

Новую партию дефицитной вакцины &#171;КовиВак&#187; привезли в Петербург
В запасе сейчас более 870 тысяч комплектов доз. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На фармацевтическую базу Петербурга поступило 4,9 тысячи комплектов доз дефицитной вакцины от коронавируса «КовиВак».

В городском правительстве сообщили, общее число поступивших в Северную столицы доз вакцин превысило 4 миллиона — здесь не учитывается «КовиВак», только «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт». В запасе сейчас более 870 тысяч комплектов доз.

Петербуржцам напомнили, что на сегодняшний день в городе работает 190 пунктов вакцинации. Первично привились 2 969 789 жителей города, из которых 2,78 миллиона человек закончили вакцинацию.

В 18 ковид-стационарах свободны 32,2% коек для пациентов с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге резко возросло число зараженных COVID за сутки: 2 708 случаев.

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