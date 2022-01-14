В Петербурге резко возросло число зараженных COVID за сутки: 2 708 случаев

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 2 708 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 5 712 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 990 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 250 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по здравоохранению Петербурга ожидает «европейского» сценария распространения омикрон-штамма. Город намерен расширить штаты колл-центров, усилить единую справочную службу по вопросам коронавируса и выделить дополнительный транспорт.