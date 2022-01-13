Смольный: распространение «омикрона» в Петербурге пойдет по европейскому сценарию

Комитет по здравоохранению Петербурга ожидает «европейского» сценария распространения омикрон-штамма.

Глава городского ведомства Дмитрий Лисовец заявил, что ситуация с распространением штамма «омикрон» в Северной столице будет складываться также, как в странах Западной Европы. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник рассказал, что сейчас Смольный готовит систему здравоохранения к прогнозируемому всплеску заболеваемости, вызванной омикрон-штаммом. Также власти обсуждают вопрос увеличения штатов поликлиник: на работу привлекут ординаторов и специалистов федеральных медучреждений, которые ранее не работали с ковидными пациентами.

Кроме того, город намерен расширить штаты колл-центров, усилить единую справочную службу по вопросам коронавируса и выделить дополнительный транспорт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт сообщил о наступлении новой волны COVID-19 в Петербурге.