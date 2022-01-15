В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты» после инцидента в Никольском

В школах Ленобласти начнут проводить &#171;уроки доброты&#187; после инцидента в Никольском
На занятиях педагоги будут обсуждать с детьми вопросы коммуникации, проявления эмоций, таких как злость и жестокость. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты». Решение принято после инцидента между школьниками и девочкой-сиротой в Никольском.

Первые занятия с детьми психологи проведут в Тосненском районе. Педагоги будут обсуждать с детьми вопросы коммуникации, проявления эмоций, таких как злость и жестокость.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, уроки помогут провести школьные психологи, а комитет по образованию предложит школам-участникам методическую базу для проведения.

Решение принято после инцидента с издевательствами над девочкой в городе Никольское.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Интернете была опубликована видеозапись, на которой видно, как подростки издеваются над девочкой. Также были высказывания в ее адрес, что ей никто не поможет. СК решил организовать доследственную проверку. Органы выехали на место случившегося.

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