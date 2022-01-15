В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты» после инцидента в Никольском

В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты». Решение принято после инцидента между школьниками и девочкой-сиротой в Никольском.
Первые занятия с детьми психологи проведут в Тосненском районе. Педагоги будут обсуждать с детьми вопросы коммуникации, проявления эмоций, таких как злость и жестокость.
Как сообщила пресс-служба администрации региона, уроки помогут провести школьные психологи, а комитет по образованию предложит школам-участникам методическую базу для проведения.
Решение принято после инцидента с издевательствами над девочкой в городе Никольское.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Интернете была опубликована видеозапись, на которой видно, как подростки издеваются над девочкой. Также были высказывания в ее адрес, что ей никто не поможет. СК решил организовать доследственную проверку. Органы выехали на место случившегося.