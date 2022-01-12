В Ленобласти СК начал проверку после видео, где подростки избивают девочку

В Ленобласти СК начал проверку после видео, где подростки избивают девочку
Подростки могли жестоко издеваться над девочкой. Фото: pexels.com

В Интернете была опубликована видеозапись, на которой видно, как подростки издеваются над девочкой.

Инцидент произошел в 47-м регионе, сообщает Следственное Управление СК РФ по Ленобласти.

Органы «заинтересовались» видео, выложенном во вторник, 11 января. Несколько подростков издеваются и бьют девочку. Также были высказывания в ее адрес, что ей никто не поможет.

СК решил организовать доследственную проверку. Органы выехали на место случившегося. В данный момент выясняются все детали произошедшего, устанавливается участники инцидента.

«В ходе проверки следственным органном, в том числе, будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится на сайте СУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на проспекте Просвещения.

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