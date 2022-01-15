Финансист объяснила россиянам, кто имеет право на досрочную пенсию

Для того, чтобы стать пенсионером раньше положенного необходимо иметь большой стаж работы. Фото: Pixabay

Для того, чтобы стать пенсионером раньше положенного необходимо иметь большой стаж работы. Фото: Pixabay

Для выхода на досрочную пенсию в Российской Федерации есть ряд условий.

Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова агенству «Прайм».

Эксперт заявила, что для выхода на пенсию раньше срока нужен продолжительный стаж работы. Мужчина должен отработать, как минимум, 42 года, а женщина 37 лет. Таким образом пенсию мужчина сможет начать получать в 60 лет, а женщина— в 55.

Кроме стажа работы, выйти досрочно на пенсию могут россияне, которые трудились на вредном производстве, а также

в условиях Крайнего Севера.

При этом существуют и другие факторы для получения досрочной пенсии. Речь о потере работы по независящим от будущих пенсионеров причинам.

«Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке», — говорит Юлия Финогеновой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой.