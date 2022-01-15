Финансист объяснила россиянам, кто имеет право на досрочную пенсию

Финансист объяснила россиянам, кто имеет право на досрочную пенсию
Для того, чтобы стать пенсионером раньше положенного необходимо иметь большой стаж работы. Фото: Pixabay

Для выхода на досрочную пенсию в Российской Федерации есть ряд условий.

Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова агенству «Прайм».

Эксперт заявила, что для выхода на пенсию раньше срока нужен продолжительный стаж работы. Мужчина должен отработать, как минимум, 42 года, а женщина 37 лет. Таким образом пенсию мужчина сможет начать получать в 60 лет, а женщина— в 55.

Кроме стажа работы, выйти досрочно на пенсию могут россияне, которые трудились на вредном производстве, а также

в условиях Крайнего Севера.

При этом существуют и другие факторы для получения досрочной пенсии. Речь о потере работы по независящим от будущих пенсионеров причинам.

«Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке», — говорит Юлия Финогеновой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой.

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