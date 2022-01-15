В воскресенье в Ленобласти от +1 до -15 градусов: метеозависимым придется не просто

В воскресенье в Ленобласти от +1 до -15 градусов: метеозависимым придется не просто
В Ленобласти погода будет меняться от +1 до -15 градусов. Фото: pexels.com

Жители Ленинградской области завтра весь день будут наблюдать, как идет снег. К тому же, температура опустится до -15 градусов.

Прогнозисты говорят, что 16 января, в воскресенье, на улице будет облачно, однако иногда прояснения все же будут. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью задует северо-западный, западный, утром и днем западный, юго-западный умеренный ветер. Днем же он станет порывистым.

Ночью в 47-м регионе можно будет увидеть снежок, он будет несильным. Осадки в виде снега прольются на большую часть региона.

В темное время суток температура воздуха составит -5…-10 градусов. Днем будет гораздо теплее. Термометры покажут +1…-4 градуса.

В некоторых районах температура может повысится до -12…-15 градусов.

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что петербургские компании с начала снегопадов оштрафовали на 40 млн за плохую уборку снега.

ветер ленобласть прогноз погоды снег


 

Новости партнеров
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В воскресенье в Ленобласти от +1 до -15 градусов: метеозависимым придется ...
Малышка спустилась на цокольный этаж своего трехэтажного дома в Ленобласти ...
В воскресный день в Петербурге пойдет дождь и задует сильный ветер
В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали 338 человек
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 261 человека
Россияне назвали приемлемый размер МРОТ
Названа справка, которая позволит увеличить пенсию на 4 тысячи рублей
Финансист объяснила россиянам, кто имеет право на досрочную пенсию