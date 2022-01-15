В воскресенье в Ленобласти от +1 до -15 градусов: метеозависимым придется не просто

Жители Ленинградской области завтра весь день будут наблюдать, как идет снег. К тому же, температура опустится до -15 градусов.
Прогнозисты говорят, что 16 января, в воскресенье, на улице будет облачно, однако иногда прояснения все же будут. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ночью задует северо-западный, западный, утром и днем западный, юго-западный умеренный ветер. Днем же он станет порывистым.
Ночью в 47-м регионе можно будет увидеть снежок, он будет несильным. Осадки в виде снега прольются на большую часть региона.
В темное время суток температура воздуха составит -5…-10 градусов. Днем будет гораздо теплее. Термометры покажут +1…-4 градуса.
В некоторых районах температура может повысится до -12…-15 градусов.
Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах.
Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что петербургские компании с начала снегопадов оштрафовали на 40 млн за плохую уборку снега.