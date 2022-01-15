В Петербурге привили более 100 тыс. медиков

Число вакцинированных медицинских работников перевалило за 100 тысяч. Чаще всего они выбирали препарат «Спутник V».

Об этом в субботу, 15 января, сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

В настоящий момент известно, что от новой коронавирусной инфекции привились 100 293 медработника. В том числе 72 000 остановились на вакцину Спутник V, свыше 21 000 — на «Спутник Лайт», другие же вакцинировались «Ковиваком» и «ЭпивакКороной».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выбор в пользу более подходящей прививки зависит от возраста пациента — рекомендации отличаются для молодых и пожилых людей. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, во время третьей прививки гражданам стоит использовать вакцину «Спутник Лайт». Однако есть некоторые ограничения.