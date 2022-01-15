В Петербурге на улице Воскова обгорела кухня в коммуналке

В Петербурге на улице Воскова обгорела кухня в коммуналке
На улице Воскова обгорела кухня в коммуналке. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе загорелась трехкомнатная коммунальная квартира. Очаг возгорания находится на кухне.

В субботу, 15 января, на улице Воскова, 25 вспыхнула кухня в трехкомнатной коммуналке. Сообщение в экстренные службы поступило вечером, около 22:09.

На настоящий момент возгорание удалось локализовать. Выяснилось, что на кухне обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров.

Огонь уменьшили в 22:34. На месте работают 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, причина пожара выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечером 15 января в Невском районе воспламенилась постройка, на тушение которой ушло больше часа. На место сразу же отправили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Однако потушить возгорание быстро не удалось.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб Петроградский район пожар улица воскова


 

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