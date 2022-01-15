В Невском районе спасатели тушили постройку больше часа

В Невском районе спасатели тушили постройку больше часа
В Невском районе спасатели тушили постройку больше часа. Фото: pixabay

Вечером 15 января, в субботу, в Невском районе воспламенилась постройка, на тушение которой ушло больше часа.

Возгорание произошло в третьем Рабфаковском переулке, недалеко от дома 5. Сообщение в экстренные службы поступило около 20:25.

На место сразу же отправили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Однако потушить возгорание быстро не удалось.

Огонь устранили только в 21:35. Выяснилось, что горела постройка размером 1,5Х2,5 метра. В результате она полностью сгорели, все части пришлось разобрать.

Сведения о пострадавших в инциденте не поступали. Все детали уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга утром 15 января тоже произошел пожар. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру в жилом доме. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть невский район новости СПб пожар


 

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