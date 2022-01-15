Утром на Костюшко полыхала четырехкомнатная квартира

Пожар случился в доме на улице Костюшко. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на улице Костюшко. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил многокомнатную квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось в субботу, 15 января, по адресу: улица Костюшко, дом №70. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:33. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире. В комнате площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 6 «квадратов».

В 07:03 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что с огнем во Фрунзенском районе Петербурга удалось справиться без помощи спасателей. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат площадью 10 квадратных метров.