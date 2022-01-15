Эксперты рассказали, у кого может развиться гипертония

Медики утверждают, что заболеванием является гипертония, в то время как гипотония - это особенность организма. Фото: Pixabay

Медики утверждают, что заболеванием является гипертония, в то время как гипотония - это особенность организма. Фото: Pixabay

Есть существенная разница между гипотонией и гипертонией. Эксперты объяснили, что из этого нормально, а чего стоит опасаться.

Медики утверждают, что заболеванием является, как раз таки, гипертония, в то время как гипотония — это особенность организма. О разнице этих двух схожих, но разных терминов и том, как возникает гипертония, поделились кардиолог Алексей Федоров и врач Владимир Зайцев. Их слова передает Inforeactor.

«Она может развиваться как у людей с нормальным артериальным давлением, так и у людей с пониженным артериальным давлением. С возрастом, все-таки это болезнь возрастная», — считает кардиолог Федоров.

В свою очередь Зайцев отметил, что гипертония, а также в целом повышенное давление, может быть вызвано курением, излишнем употреблением алкоголя, кофе и тонизирующих напитков. Эксперт советует вести активную жизнь, достаточно спать, отказаться от вредных привычек.

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