Эксперты рассказали, у кого может развиться гипертония

Эксперты рассказали, у кого может развиться гипертония
Медики утверждают, что заболеванием является гипертония, в то время как гипотония - это особенность организма. Фото: Pixabay

Есть существенная разница между гипотонией и гипертонией. Эксперты объяснили, что из этого нормально, а чего стоит опасаться.

Медики утверждают, что заболеванием является, как раз таки, гипертония, в то время как гипотония — это особенность организма. О разнице этих двух схожих, но разных терминов и том, как возникает гипертония, поделились кардиолог Алексей Федоров и врач Владимир Зайцев. Их слова передает Inforeactor.

«Она может развиваться как у людей с нормальным артериальным давлением, так и у людей с пониженным артериальным давлением. С возрастом, все-таки это болезнь возрастная», — считает кардиолог Федоров.

В свою очередь Зайцев отметил, что гипертония, а также в целом повышенное давление, может быть вызвано курением, излишнем употреблением алкоголя, кофе и тонизирующих напитков. Эксперт советует вести активную жизнь, достаточно спать, отказаться от вредных привычек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ржаной хлеб, по мнению известного профессора университета Финляндии, может уберечь от развития рака кишечника.

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