Максимум за пандемию: за сутки COVID выявили почти у 4 тысяч петербуржцев

В Петербурге продолжают проводить тесты на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают проводить тесты на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили 3 958 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 480 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 147 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 282 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция может стать эндемическим заболеванием. Кроме вакцинации на настоящий момент важно соблюдать и другие меры предосторожности, такие как ношение защитных масок и избегание больших скоплений людей в замкнутых пространствах.