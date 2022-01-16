В Пулково задержали самолеты до Саратова и Сочи утром 16 января

В Пулково задержали самолеты до Саратова и Сочи утром 16 января
В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 16 января, в петербургский аэропорт Пулково задержали два авиарейса. Все остальные самолеты вылетят согласно расписанию.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись рейса DP 577 до Саратова. Самолет авиакомпании «Победа» должен был отправиться в столицу в 7:55, но вылет перенесли на 8:25.

Еще один самолет вылетит с задержкой в Сочи. Рейс N4 139 авиакомпании «Северный Ветер» был запланирован на 9:10, однако вылет перенесли на полтора часа — самолет вылетит из Пулково в 10:40.

Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство ввело новое ограничение по авиаперелетам внутри страны. Изменения ждут пассажиров, которые покупают билеты по специальным ценам. Новые правила пока вводятся на один год.

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