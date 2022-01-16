«Госуслуги» усилили защиту аккаунтов из-за мошенничества с QR-кодами

Служба поддержки портала «Госуслуги» разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей, сообщает Минцифры России.

Теперь перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запросит код, а после — дополнительные сведения (ИНН, СНИЛС, серию — номер паспорта). Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.

«В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное слово», — сообщили на сайте ведомтсва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

Законопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября 2021 года. Изначально планировалось обязать предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, но потом от идеи проверок на транспорте решили отказаться.