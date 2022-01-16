«Госуслуги» усилили защиту аккаунтов из-за мошенничества с QR-кодами

«Госуслуги» усилили защиту аккаунтов из-за мошенничества с QR-кодами
Данные пользователей надежно защищены. Фото: Gazeta.SPb.ru

Служба поддержки портала «Госуслуги» разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей, сообщает Минцифры России.

Теперь перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запросит код, а после — дополнительные сведения (ИНН, СНИЛС, серию — номер паспорта). Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.

«В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное слово», — сообщили на сайте ведомтсва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

Законопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября 2021 года. Изначально планировалось обязать предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, но потом от идеи проверок на транспорте решили отказаться.

QR-код минцифры мошенники


 

Новости партнеров
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил о бешенстве Запада после ввода войск ОДКБ
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил о бешенстве Запада после ввода войск ОДКБ
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Госуслуги» усилили защиту аккаунтов из-за мошенничества с QR-кодами
Окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников
Гинцбург: назальная вакцина от COVID будет двухкомпонентной
Уборочная техника обошла стороной Калининский, Выборгский и Петродворцовый районы
Человек выпал из окна жилого дома в Красном Селе
«Инсталляция помоев»: Шнуров выпустил клип о плохой уборке Петербурга
В Пулково задержали самолеты до Саратова и Сочи утром 16 января
В Кремле призвали США дать прямой ответ на предложения по безопасности