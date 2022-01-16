Город все еще спит: в воскресное утро пробки в Петербурге составили 1 балл

Город все еще спит: в воскресное утро пробки в Петербурге составили 1 балл
Дорожная ситуация утром 16 января. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

На дорогах Петербурга воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10:30 часам дорожная ситуация оценивается в один балл. После 11:00 пробки вырастут до 2-баллов, а с 15:00 дорожная ситуация ухудшится еще на балл.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом, на Садовой улице, набережной Фонтанки, Измайловском проспекте, улице Типанова и проспекте Просвещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 16 января, в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, дожди и сильный ветер. Город окажется на пути теплого атмосферного фронта. Во второй половине дня он вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, а также будет усиливать ветер. Местами возможна гололедица.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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Город все еще спит: в воскресное утро пробки в Петербурге составили 1 балл
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