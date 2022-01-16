«Госуслуги» разослали пользователям предупреждение о мошенниках

Портал «Госуслуги» разослал пользователям предупреждение о мошенниках, которые звонят по телефону россиянам и предлагают привязать QR-код к аккаунту.

Выпущенная рекомендация была разослана гражданам при регистрации на портале. Клиентам портала советуют «использовать дополнительные способы защиты данных».

Чтобы не стать жертвой, нужно не сообщать никому коды из смс-оповещений. Сотрудники портала никогда не запрашивают такую информацию.

Напомним, в Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости).

Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что служба поддержки портала «Госуслуги» разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Теперь перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запросит код, а после — дополнительные сведения (ИНН, СНИЛС, серию — номер паспорта). Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.