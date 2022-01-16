От «Ладожской» до «Удельной» начнет курсировать новый автобус в июле

Автобус, который запустят в середине июля, будет ездить с интервалом 9-13 минут. Однако в выходные дни дожидаться транспорта придется немногим дольше — порядка 20 минут.
В этом году, летом, в Петербурге создадут новый автобусный маршрут. Он соединит станции метрополитена «Удельная» и «Ладожская». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.
Так, автобус выйдет на замену маршрутки.
Транспорт будет проезжать Красногвардейский, Калининский и Выборгский районы. При этом автобус остановится и у вестибюля станции «Площадь Мужества». Предполагается, что ездить будут 18 транспортных средств.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с середины июля автобус №206 в Петербурге заменит маршрутку К-6.