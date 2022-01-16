В Калужской области задержали дебошира, угрожавшего пассажирам в московском автобусе

В Калужской области задержали дебошира, угрожавшего пассажирам в московском автобусе. Фото: Кадр из видео

В Калужской области задержали дебошира, угрожавшего пассажирам в московском автобусе. Фото: Кадр из видео

Правоохранительным органам удалось установить личность и задержать мужчину, угрожавшего пассажирам и водителю московского автобуса, в течение суток.

На настоящий момент мужчина, назвавший себя дагестанцем и извергавший массу угроз в сторону пассажиров московского транспорта, задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Следственные экспертизы уже назначены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что 29-летний мужчина был задержан на территории Калужской области.

В воскресенье, 16 января, в социальных сетях появилось видео, где мужчина неадекватно себя ведет и угрожает пассажирам московского автобуса. Все произошло из-за того, что водитель не остановил транспорт для остановки в неположенном месте. В отношении дебошира возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил о неприемлемом поведение мужчины, оскорбившего пассажиров московского автобуса. Он отметил, что оно нарушает все мыслимые нормы, а также противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца.