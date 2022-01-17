«Некоторым займам нет»: Сбербанк начал ликвидацию одного из своих подразделений

Для россиян произойдут некоторые изменения в сфере займов от Сбербанка. Началась ликвидация одного из подразделений, которое занималось выдачей денежных средств по заемным условиям. Таким образом граждане больше не смогут получить деньги.

Если конкретизировать, то изменение коснется компании, которая занималась выдачей микрокредитных займов. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Постепенно уходящее предприятие носило название «Выдающиеся кредиты». Оно входило в общую экосистему крупнейшего в России банка и являлось его дочерней компанией на все сто процентов.

Отмечается, что под конец 2021 года в средствах массовой информации появилась информация: Сбербанк решил заняться устранением этой компании, занимающейся выдачей займов на сумму до 800 тысяч рублей. На сегодняшний день информация, которая раньше была лишь предположением, подтвердилась.

В базе федерального ресурса появилась информация, что указанное ООО лично объявило о начале процедуры своего устранения. Примечательно то, что процесс ликвидации начался еще в декабре 2021 года, но кредиторы могут начать предъявлять претензии еще в течение двух последующих месяцев.

Причины, по которым Сбербанк решил прикрыть, а не продать такое направление выдачи денежных средств представителям малого и среднего бизнеса, не указываются. Однако существуют предположения, что такой вид займов не несет прежней выгоды.

Таким образом, с начала 2022 года жители России не смогут получить деньги именно обозначенным образом. Но такое положение дел не означает, что банк пресек и другие каналы, по которым граждане могут взять кредит. К примеру, среди россиян до сих пор актуальны сервисы денежных займов до зарплаты. Любой гражданин, который является клиентом банка, может взять в долг у финансового учреждения небольшую сумму и вернуть ее в момент зачисления зарплаты на карту, не отчисляя при этом больших процентов.

В Сбербанке подчеркнули, что уже с 17 января организация переводит на дистанционный режим половину своих сотрудников. Причиной стало распространение нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сбербанке рассказали о бонусе всем россиянам. Граждане смогут получить денежный бонус. Средства будут начислены на специальную карту, которую необходимо оформить с соблюдением некоторых условий.