Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 327,7 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 327,7 млн
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 327,7 миллионов, а число летальных исходов — 5,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 17 января в университет поступили сведения о 327 729 989 зараженных и 5 539 053 умерших.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 65 698 495. Далее следуют Индия (37 122 164), Бразилия (23 015 128).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 10 621 410. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 314 838.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» можно выявить быстрее из слюны человека.

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