COVID-19 за сутки подтвердили у 4,1 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 4132 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 17 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 884 638 местных жителей. При этом 824 187 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 625 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 7529 человек. Третье место у Подмосковья — 3388 новых ковид-пациента.

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