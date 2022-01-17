В Ленобласти коронавирусом заразились еще 290 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 290 человек
В Ленобласти выявили новые случаи ковида. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 105 913 случаев ковида. При этом выздоровели 97 146 пациентов, в том числе 451 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3087.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 7529 человек. Третье место у Подмосковья — 3388 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, является ли боль в пояснице симптомом «омикрона».

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