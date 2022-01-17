В России за сутки коронавирусом заразились 30,7 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 30 726 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 834 260.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 670 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 321 990 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 19 756 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 878 371.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 7529 человек. Третье место у Подмосковья — 3388 новых ковид-пациента.

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