«Вектор»: омикрон-штамм быстрее всего инактивируется на керамике

&#171;Вектор&#187;: омикрон-штамм быстрее всего инактивируется на керамике
Быстрее всего вирус инактивируется на керамике. Фото: pixabay.com 

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» оценили живучесть омикрон-штамма COVID на разных поверхностях.

Как сообщают РИА Новости, наиболее скоро инфекция инактивируется на керамике.

Так, в «Векторе» был проведен эксперимент, направленный на определение жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Отмечается, что условия при этом были одинаковыми: относительная влажность воздуха 30-40% и температура 26-28 градусов.

Оказалось, что при нахождении штамма «омикрон» на разных поверхностях его способность к заражению со временем падает.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — отмечает «Вектор».

В Центре отметили, что дезинфицирующие средства продолжают быть эффективным способом обеззараживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав ФРГ заявил об опасности «омикрона» для системы здравоохранения.

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