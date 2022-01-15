Минздрав ФРГ заявил об опасности «омикрона» для системы здравоохранения

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет серьезную опасность для системы здравоохранения.

По словам главы немецкого Минздрава, оптимистичные результаты исследований о меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой» не следует переносить на Германию.

Это связано с тем, что в стране много непривитых пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые сильнее подвержены риску тяжелого протекания коронавируса. Именно по этой причине, как отметил Лаутербах, новый штамм может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения.

Чтобы не допустить этого, министерство намерено продолжать придерживаться таких антиковидных мер, как минимизация социальных контактов, посещение магазинов и ресторанов только при наличии ковид-сертификатов, а также ограничение на пользование общественным транспорте только пассажиров, которые переболели, вакцинировались или сдали отрицательный ПЦР-тест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи заявили, что «омикрон» скоро станет доминирующим штаммом в России.