ПФР: россияне, у которых пенсия до 23 тысяч рублей, получат доплату

Пенсионеры, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на получение доплаты. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеры, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на получение доплаты. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Для россиян, чья пенсия не дотягивает до минимального регионального уровня, вводятся новые условия. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ.

Как пишет PRIMPRESS, речь идет о пожилых гражданах, которые получают выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе. Те пенсионеры, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на получение доплаты.

Одна из пенсионерок Приморского края, получающая пенсию в 9200 рублей обратилась в фонд с вопросом, куда ей обратиться, чтобы ей доплачивали до минимальной. В ПФР ей ответили, что с 2022 года назначение таких доплат будет происходить по новым правилам.

В наступившем году социальная доплата к пенсии будет назначаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, заявили в фонде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кому и сколько положено по новым правилам индексации пенсий в России.