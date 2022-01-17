Сильный ветер и -10 градусов: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти во вторник

В Ленинградской области завтра весь день будет хмуро. Прояснения будут крайне редкими.
Прогнозисты говорят, что 4 января, во вторник, на улице будет пасмурно. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В регионе начнет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в Ленобласти можно будет увидеть небольшой снежок. Отмечается, что в прибрежных районах местами порывы могут достигать 15 метров в секунду, а ближе к вечеру ветер разгуляется до 4-9 метров в секунду.
В течение дня и ночи температура воздуха будет составлять -5…-10 градусов. Автомобилистов и пешеходов предупредили о скользких дорогах.
Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что стало известно о погоде на крещенские морозы в Петербурге.